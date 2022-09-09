Kuzey Kore, sosyalist bir masallar ülkesine dönüşmek istiyor

Çarşamba günü toplanan Yüksek Halk Meclisi, olağan toplantısının ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Ülkenin en yüksek yasama organının başkent Pyongyang'da düzenlediği oturumunda, kırsal kalkınma ve çevre düzenlemesiyle ilgili yeni kanunların oybirliğiyle kabul edildiği açıklandı.

Devlete bağlı Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) perşembe günkü haberine göre mecliste konuşan üst düzey bir yetkili, yasaların "kırsal kesimde yaşayanlara ve buradaki çevre düzenleme politikalarına ilişkin radikal bir dönüşe işaret ettiğini" söyledi.

Kimliği paylaşılmayan yetkili, yeni yasalarla "hızlı şekilde Kore tarzı sosyalist bir kırsal topluluk oluşturulmasının ve ülkenin güzel, medeni ve sosyalist bir masallar diyarına dönüştürülmesinin" amaçlandığını ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katılmadığı oturumda, Kovid-19 kısıtlamaları, yaptırımlar ve doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik sorunların çözülmesine ilişkin adımlar atılacağı ve kalkınma sağlanacağı da vadedildi.

Öte yandan Jong-un'un planladığı ekonomik iyileştirmelerde fazla yol katedemediği de savunuluyor.

Kuzey Kore hakkında analizlere yer veren ABD merkezli haber sitesi 38 North, Jong-un'un ülkenin kuzeyindeki Komdok şehrini madencilik merkezine çevirmeye yönelik vaadini iki yıldır yerine getirmediğine dikkat çekti.

Şehir, Eylül 2020'de yaşanan Maysak Tayfunu'nda büyük zarar görmüştü.

Jong-un da geçen yıl ocakta yaptığı açıklamada ekonomi politikalarının başarısız olduğunu itiraf etmişti.

ABD ise Kuzey Kore liderini, mevcut kaynakları halkın durumunu iyileştirmek yerine askeri projelere ayırmakla eleştiriyor.

Washington tarafından bu hafta yapılan açıklamada, Kremlin'in Pyongyang'dan milyonlarca silah aldığını öne sürmüştü. Rusya ise iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe