Kuzey Kore "zafer"in ardından maskeyi kaldırdı

İlk vakasını yalnızca üç ay önce duyuran ülkede üst düzey salgın uyarısından, normal salgına karşı uyarı sistemine geçildi.

Bu kapsamda sınır bölgeleri hariç ticari ve kamu hizmetlerine getirilen kısıtlamalara ve maske kullanımı zorunluluğuna son verildi. Solunumla ilgili sağlık sorunları olanların maske kullanmaya devam etmesi önerildi ve halk "anormal gelişmelere" karşı uyanık olmaya çağrıldı.

Kovid-19 salgınından uzun süre etkilenmediğini ileri süren Kuzey Kore, salgının ülkeye gelmesinden güney sınırındaki "yabancı cisimleri" sorumlu tutmuş ve salgının sebebini "ölümcül bir misileme" olarak tanımlamıştı. Güneye kaçan Kuzey Koreliler ve aktivistler yıllarca Pyongyang yönetmi aleyhine bildiriler taşıyan balonlar havalandırıyor, bazen de yiyecek, ilaç, para ve diğer eşyaları gönderiyordu.

Test ve aşılama kapasitesi yok

Yaygın test yapma kapasitesi olmadığından dolayı hiç bir zaman ülkede kaç kişinin Koivid-19'a yakalandığını açıklamayan Kuzey Kore, yalnızca ateşi olan hastaları kayda alıyor. Vaka sayısıın bir dönem 4,77 milyona çıktığı ülkede son bir aydır hiç yeni vaka rapor edilmiyor.

Benzer şekilde Kuzey Kore'de Kovid-19'a karşı aşı programı da uygulanmadı. Pyongyang yönetimi salgına karşı elede ettikleri başarıyı kısıtlamalara, iç üretim ilaçlara ve lider Kim'in "Korel stili sosyalist sisteminin avantajlarına" dayandırıyor.

Kaynak: Euronews