"Maaşlara en az yüzde 3 zam yapın"

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, geliri pandemi öncesi seviyelere ulaşan şirketleri, ücretleri yüzde 3 ya da daha fazla arttırmaya çağırdı.

Kişida, "yeni kapitalizm" panel toplantısında hükümetin çocuk bakıcıları ve hemşireler gibi sosyal yardım çalışanlarının gelirlerini sürekli olarak yüzde 3 artırmak için adımlar atacağını da söyledi.

Dünyanın üçüncü en güçlü ekonomisine sahip ülkede toparlanma sektörler arasında dengesiz kalmış durumda.

Ücret zammı teklifi, Kişida'nın gelir eşitsizliklerini giderme stratejisinin bir parçası.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Kişida, "Gelecek yılki işçi görüşmelerinde, karları pandemi öncesi seviyelere ulaşan şirketlerin 'yeni kapitalizmi' başlatmak için ücretlerini yüzde 3 ya da daha fazla artıracağını umuyorum. Hükümet, özel sektördeki ücret artışlarını destekleyecek bir ortam hazırlamak için elinden geleni yapacaktır." dedi.

Büyük şirketler ve işçi sendikaları, 2019'da yüzde 2,18, 2020'de yüzde 2 ve bu yıl yüzde 1,86 ücret zammı konusunda anlaşmışlardı.

Geçen yıl, 2021 maaşlarını belirlemek için yapılan müzakerelerde, Japon firmaları sekiz yılın en düşük ücret artışını teklif etmişti.

Kişida, "Ücret artışlarını düşürme eğilimini tersine çevirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Ülkede birçok şirket, işlerini korumak ve pandemi kaynaklı düşüşü bertaraf etmek için ücret artışını düşük tutuyor.

Bu arada Başbakan Kişida her ne kadar yüzde 3 teklifinde bulunmuş olsa da şirketlerin gönüllü ücret artışı talebini dikkate alıp almayacağı kesin değil.

Hükümet artan petrol ve gıda maliyetlerinden dolayı sıkıntı yaşayan tüketicilere destek olmaya çalışıyor.

Tokyo yönetimi geçen hafta, koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele için 490 milyar dolar acil teşvik paketi uygulamaya koyacağını duyurmuştu.

Kaynak: Euronews