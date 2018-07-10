Malezya'da denizde arama çalışmaları durduruldu

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Malezya'da geçen hafta alabora olan teknedeki kayıp yolcuları arama çalışmaları durduruldu.

Malezya Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, Johor Bahru eyaletinde 44 yolcusuyla alabora olan tekneden şu ana kadar 25 kişinin kurtartıldığı ve 11 cesede ulaşıldığı belirtildi.

Halen kayıp olan 8 kişiyi arama çalışmalarının ise sona erdiği bildirildi.

Endonezya'nın Batam şehrinden 44 yolcusuyla hareket eden tekne, geçen hafta Johor Bahru eyaletinde alabora olmuştu.

Teknenin kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı ve olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olduğu bilgisi verilmişti.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 19:48