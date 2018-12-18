Malezya'da muhalefet partisi lideri istifa etti

Malezya'da 9 Mayıs genel seçimlerinin ardından ilk defa iktidarı kaybeden muhalefet partisi Birleşik Malay Ulusal Organizasyonunun (UMNO) Başkanı eski Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi görevini bıraktı.

Basına açıklamada bulunan Zahid, "Partimizin içinde bulunduğu zorluk nedeniyle liderlik görevimi başkan vekilime emanet etme kararı aldım." dedi.

Zahid, son zamanlarda bazı parti yöneticilerinin duyduğu rahatsızlığı göz önünde bulundurarak görevini bıraktığını vurgulayarak, "UMNO'nun bütünlüğünü sağlama ve partiyi güçlendirme adına gerekli adımlar atılmalıdır." şeklinde konuştu.

Son zamanlarda partisinde yaşanan toplu istifalara değinen Zahid, milletvekilleri ve yerel meclis üyelerine "gemiyi terk etmeme" çağrısında bulundu.

Ahmad Zahid Hamidi'nin görevi bırakmasının ardından UMNO liderliğini Başkan Vekili Muhammed Hasan sürdürecek.

Eski Başbakan Necip Rezak'ın 9 Mayıs genel seçimlerindeki yenilgisi üzerine UMNO liderliğinden istifa etmesinin ardından yapılan seçimleri kazanan Zahid, UMNO'nun yeni lideri olmuştu.

Genel seçimlerden bu yana UMNO'dan 17 milletvekilinin art arda istifa etmesi üzerine bazı parti üyeleri, Zahid'e istifa çağrısında bulunmuştu.

AA