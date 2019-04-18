Malezya uluslararası Kuran yarışmasına yedi ülke ilk defa katılıyor

Malezya'da beş gün süren uluslararası Kuran yarışması etkinliği Kuala Lumpur Kongre Merkezi'nde (KLCC) Pazartesi akşamı başladı.

61. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma ve Ezberleme Yarışması başkentte başlatıldı ve Kuveyt dahil 86 ülkeden 99 Kur'an okurunu bir araya getirdi.

Yarışmaya Azerbaycan, Karadağ, Kenya, Fildişi Sahili, İsveç, Norveç ve Avusturya olmak üzere yedi ülke ilk kez katılıyor.

Kuveyt Haber Ajansı'na (KUNA) konuşan Kuveyt'i yarışmaya temsil eden Reciter Sultan Al Sarram, Malezya'nın Kuran yarışmasının dünya çapında düzenlenen en eskilerden biri olarak kabul edildiğini söyledi. Muhteşem bir performans sergileyeceği ve mükemmel sonuçlar elde edeceği ümidini dile getirdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net