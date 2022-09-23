Moon Tarikatından bağış itirafı

"Birleşme Kilisesi" olarak da bilinen tarikatın üst düzey yetkililerinden Hideyuki Teşigavara, perşembe günü yaptığı açıklamada, Yamagami'nin annesinin kuruluşa 20 yıl önce en az 100 milyon Japon Yeni (yaklaşık 13 milyon TL) değerinde bağış yaptığını belirtti.

Yetkili, bu bağışın içinde kadının yaşam sigortası birikimlerinin ve gayrimenkullerinin olduğunu da söyledi.

Abe, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'den (LDP) bir adayın seçim kampanyası için 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde konuşma yaparken silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinde yakalanan Yamagami, annesinin tarikata yüklü bağışı nedeniyle ailesinin iflas ettiğini, Abe'yi de tarikatla ilişkisi nedeniyle öldürdüğünü söylemişti.

Yamagami, akıl sağlığının duruşmaya çıkmaya elverişli olup olmadığının belirlenmesi için bir dizi testten geçiyor. Osaka Gözaltı Merkezi'nde tutulan şüpheliyle ilgili kararın kasımda verilmesi planlanıyor.

Teşigavara, zanlının bu açıklamasından derin üzüntü duyduğunu belirterek, kilisede üye alımı ve bağışlarla ilgili reformlara gidileceğini belirtti.

Kilisenin avukatı Nobuya Fukumoto da Yamagami'nin annesinin bağışına dair "Bu aşırı bir miktar. Bunun gerçekten suikasta neden olup olmadığını ciddi şekilde düşünmemiz lazım" dedi.

LDP ve tarikat bağları

LDP'de yapılan bir iç araştırmada, parti üyelerinin neredeyse yarısının tarikatla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida tarikatla ilişkilerin koparılacağı sözünü vermiş, 10 Ağustos'ta kiliseyle bağını kabul eden 7 bakanı görevden almıştı.

Görevine son verilen isimlerden Abe'nin kardeşi eski Savunma Bakanı Nobou Kişi, önceki seçimlerde tarikatın üyelerinden destek aldığını da itiraf etmişti.

Abe'nin şahsi olarak kiliseyle ilişkisi henüz tam anlamıyla bilinmiyor. Tarikatın eski başkanı Kwak Chung Hwan, Abe'nin babası ve büyükbabasının, kilisenin kurucusu Sun Myung Moon ile yakın ilişkileri olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: Independent Türkçe