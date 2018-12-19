Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nden anayasa uygunluk açıklaması

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri El Hac Murad İbrahim, Yüksek Mahkemenin, itiraz dilekçesine rağmen Bangsamoro Organik Yasası'nı (BOL) anayasaya uygun bulacağını belirtti.

ABS-CBN'nin haberine göre İbrahim, bir grup anayasa uzmanının, Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi'nin (ARMM) genişletilmesinin anayasanın organik yasayla ilgili hükmünü ihlal ettiğini savunarak, geçersiz sayılması için yaptığı başvuruya rağmen Yüksek Mahkemenin BOL'u anayasaya uygun bulacağını söyledi.

Filipinler Anayasa Derneği (Philconsa) tarafından sunulan dilekçeyi değerlendirmenin Yüksek Mahkemenin görevi olduğunu ve herkesin görüşüne saygı duyduğunu vurgulayan İbrahim, "BOL'un anayasaya uygunluk sınavından geçeceğinden son derece emin olduklarını" ifade etti.

İbrahim, "Bu konu, müzakerelerde ve kongrede yasanın geçirilmesi sırasında birçok kez gündeme geldi. Taraflar yasanın anayasaya uygunluğunu garanti altına aldı." dedi.

İbrahim, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, BOL'un 27 Temmuz'da onaylanmasının ardından sırada 21 Ocak 2019'da yapılacak referandumun olduğunu belirterek, BOL'un referandumda kabul edilme şansının yüzde 80 olduğunu kaydetmişti.

Duterte, temmuz ayında Morolara kapsamlı özerklik yasasını onayladı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, temmuz ayı sonunda Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı onaylamıştı. Mecliste kabul edilerek devlet başkanının onayına sunulan yasa, Duterte tarafından onaylandı.

Yasanın, en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyordu.

Bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarını artırması öngörülen yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak.

Ayrıca, eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

Lanao del Norte eyaletindeki 6 belediye ve Kotabato eyaletindeki 39 kasaba yapılabilecek bir referandum ile tasarıda kabul edilen bölgelere dahil olabilecek.