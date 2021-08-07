Mutlu kadın görmeye tahammül edemeyen saldırgan 10 kişiyi yaraladı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, bir yolcu treninde 10 kişiyi bıçakla yaralayan saldırganın ifadesinde "mutlu kadın görmeye tahammül edemediğini" söylediği öğrenildi.

Saldırı, Tokyo'nun işlek tren hatlarından Odakyu'da, cuma günü yerel saatle 20.40 civarında meydana geldi. Bıçaklı bir kişi trendekilere saldırılarak 10 kişiyi yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçmayı başardı.

Yaralılar arasındaki bir üniversite öğrencisi genç bir kadının durumunun ağır olduğu aktarıldı. Olay sonrası yolcular emniyetli şekilde tahliye edildi ve Odakyu hattının bazı seferleri askıya alındı.

Polis daha sonra bir süpermarkette saldırının faili olduğu sanılan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Japon medyasında çıkan haberlere göre 36 yaşındaki zanlı ifadesinde "mutlu görünen kadınları öldürmek istediğini" söyledi. Zanlının, "Son 6 yıldır mutlu kadınları öldürme gibi bir his oluştu. Kim olduğunun önemi yok sadece öldürmek istiyordum" dediği yazıldı.

Polis saldırıya ilişkin daha fazla bilginin paylaşımlayacağını kaydetti.

Kaynak: Euronews