Nükleer santrali tehdit eden orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Güney Kore'nin doğusundaki sahil bölgesinde yangının 90 ev ve binayı küle çevirdiği, 6 bin kişiyi yerinden ettiği bildirildi.

Dün sabah saatlerinde Uljin bölgesinde dağlık alanda çıkan ve bölgedeki bir nükleer santral ile sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine geçici süreyle tehdit oluşturan yangınla mücadele için bugün de yaklaşık 2 bin itfaiyeci ve asker konuşlandırıldı.

İtfaiye ekipleri alevlerin Samcheok kenti yakınlarındaki sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine ulaşmasını engellemek için sabaha kadar çalıştı.

Bölgede en az 90 ev ve bina yandı, yaklaşık 6 bin kişi tahliye edildi.

Yangında ölen ve yaralanan olmazken, yetkililer kuvvetli rüzgar ve kuru koşullarda hızla yayılan yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.