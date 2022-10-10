OECD'ye göre en az kadın akademisyen Japonya'da

Japonya'daki kadın akademisyen oranının, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatının (OECD) karşılaştırılabilir 32 üyesi arasında en geride olduğu saptandı.

OECD Ekim 2022 raporuna göre, kadın akademik personel ortalaması yüzde 45 seviyesinde seyrediyor.

Rapora göre Japonya'nın kadın akademisyen oranı, teşkilatın 32 üye ülkesi arasında yüzde 30'da kaldı.

Litvanya'nın yüzde 59 ile ilk sırada yer aldığı raporda, Letonya yüzde 55 ile ikinci, Finlandiya yüzde 53 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kadın akademisyenlerin İsviçre ve Güney Kore'deki oranları ise yüzde 36 seviyelerinde bulunuyor.

Japon hükümetinin, 2020 sonrası, kadın eğitimci oranını yükseltmeye çalışan kamu üniversitelerine verilen destek oranlarını artırdığı biliniyor.