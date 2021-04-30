Onay çıktı: Üç eski nükleer reaktör yeniden çalıştırılıyor

Japonya’da kamuya ait “Kansai” adlı elektrik üretim şirketi, eskiyen üç nükleer reaktörü yeniden başlatmak için çarşamba günü Fukui Valiliği’nden onay aldı.

Verilen onayla, bu reaktörleri tekrar çevrimiçi duruma getirmek ve ülkenin iddialı karbon emisyonlarını azaltma hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak için gerekli son engel ortadan kalktı.

Fukui kentindeki “Takahama 1” ve “Takahama 2” ve “Mihama 3” adlı reaktörler, 40 yıldan fazla süreyle hizmet veren santraller olarak biliniyor. Vali Tatsuji Sugimoto tarafından verilen onayla, ilk defa 40 yıldan eski üç nükleer reaktörün yeniden çalışmasına imkan sağlandı.

Japon Nükleer Enerji Düzenleme Kurulu, yapılan tetkikler sonucu ve katı kurallara uyulması koşuluyla her bir reaktörün 20 yıl daha çalışabileceği konusunda görüş bildirmişti.

Japonya’da 2011 yılındaki Fukuşima nükleer santral felaketinden sonra, reaktörlerin çalışma koşulları konusunda katı önlemler alınmıştı.

"Üç reaktörün faaliyete geçmesi sera gazı oranının düşürülmesi için önemli adım"

Ekonomi ve Sanayi Bakanı Hiroshi Kajiyama, üç reaktörün yeniden faaliyete geçmesinin sera gazı oranının düşürülmesi açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kansai şirketi ise verilen onayın ardından olası terör saldırılarına karşı alınacak önlemler tamamlanır tamamlanmaz, üretime başlamayı umut ettiklerini söyledi, ancak kesin bir tarih vermedi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ekim ayında 2030 yılına kadar, 2013’teki sera gazı salınım oranını yüzde 46 oranında düşürme taahhüdünde bulunmuştu. Sanayi ülkesi Japonya, dünyanın en büyük karbon salıcılarından biri olarak biliniyor.

Japonya’nın, 2018 yılında saptanan uzun dönem enerji politikası, talebin, yüzde 22 ila 24 arasında sürdürülebilir enerji, yüzde 20 ila 22 oranında nükleer enerji, yüzde 56 oranında kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtlarla karşılanmasını öngörüyor.

Kaynak: Euronews