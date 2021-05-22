Sadece 1 dakika geç kaldı, hakkında soruşturma açıldı

Japonya'daki bir hızlı trenin bir dakika gecikmesi sonrası sürücüsü hakkında soruşturma açıldı.

Karın ağrısı yaşadıktan sonra görev yerinden ayrıldığını itiraf eden sürücü, 160 yolculu trenin kontrollerini bir kondüktöre devretti. Böylece 150 kilometre hızla giden tren üç dakika boyunca bu şekilde kullanıldı.

Sürücünün kısa süreli yokluğundan dolayı trenin varacağı durağa bir dakika gecikmesi, yönetim merkezine bildirildi.

Hızlı trenlerinin dakikliğiyle bilinen Japonya'da, anılan şirketin yöneticileri düzenlenen basın toplantısında özür diledi ve sürücünün durumunun gözden geçirileceğini kaydetti.

Tren sürücüsü ise "treni durdurarak gecikmeye neden olmak istemediğini ve bunun utanç verici olduğunu" söyledi.

Bir sözcü AFP'ye verdiği demeçte, hızlı trenlerin bilgisayarlı merkezi komuta sistemleri tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiğini, ancak insan sürücülerin herhangi bir beklenmedik durumla başa çıkmak için yerinde kalmaları gerektiğini söyledi.

Sürücülerinin ayrıca güvenliği sağlamak ve trenleri programa uygun tutmak için gerektiğinde manuel olarak fren yapmaları veya treni hızlandırmaları gerekiyor.

Trende acil bir durumla karşılaşan sürücüler, kontrolleri kalifiye bir kondüktöre devrediyor ve en yakın istasyonda durmak için komuta merkezi ile koordineli çalışıyor.

Kaynak: Euronews