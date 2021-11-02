Seçimde başarısız olan ana muhalefet partisi lideri istifa etti

Japonya'nın ana muhalefet partisi lideri Yukio Edano, genel seçimde başarısız olduğunu söyleyerek istifa ettiğini duyurdu.

2017'de kuruluşundan bu yana Japonya'nın önde gelen muhalefet fraksiyonu olan Japonya Anayasal Demokrat Partisi'ne (CDP) başkanlık eden Yukio Edano, partinin 14 sandalye kaybederek 96'ya düştüğü 'zayıf seçim performansı' için özür diledi.

Edano, "Siyasi seçenekler sunan bir yapı oluşturabildik, ancak sonuçlar hak eden üyelerimizin çoğunun geri dönmeyeceği ve sahip olduğumuz sandalye sayısının azalacağı anlamına geliyor. Bu çok hayal kırıklığı yaratan bir sonuç, bu öncelikle benim yetenek eksikliğimden kaynaklanıyor" dedi.

1993'ten beri bir milletvekili olan Edano, şu anda feshedilmiş olan Japonya Demokrat Partisi'nin 2009'dan 2012'ye kadar kısa bir süre iktidarda kaldığı dönemde görev aldı. 2011 tsunamisi ve Fukushima nükleer felaketinin ardından kabinenin halka açık yüzü olmuştu.

Edano, 2017'de CDP'yi kurdu ve parti, duruşlarını güçlendirmek için 2020'de başka bir büyük muhalefet grubuyla birleşti.

Seçimde Nippon Ishin sürprizi

Pazar günkü seçimlerde, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin yeni lideri Başbakan Kişida Fumio yönetiminde güçlü bir çoğunluk kazandı.

Nihai sonuçların hafta içinde çıkması bekleniyor, ancak LDP ve koalisyon partisi Komeito'nun alt meclisteki 435 sandalyenin 293'ünü elinde tutması bekleniyor.

Oylamanın sürpriz yıldızı, 11 sandalyeden 41 sandalye kazanan Osaka merkezli bir grup olan Nippon Ishin (Japonya İnovasyon) Partisi oldu.

Küçük hükümeti ve vergi indirimlerini savunan parti, parlamentonun üçüncü büyük partisi haline geldi ve iktidar koalisyonuna katılmayı reddetti.

Suga Yoşihide kabinesi istifasını sunmuştu

Japonya’da Suga Yoşihide kabinesi geçtiğimiz ay istifasını sundu. Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide, seçimlere katılmama kararı almıştı.

Kaynak: Euronews