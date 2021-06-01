Tayland'da vaka sayıları yükseliyor

Tayland'daki Covid-19 salgınında vaka sayısı yükselişte. Hükümeti pazartesi günü 5 bin 500'e yakın yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bu vakaların 2 bine yakını hapishanelerde görüldü. Ülkedeki can kaybı da bin 31'e yükseldi.

Bugüne kadar tespit edilen en yüksek vaka sayısıyla karşı karşıya olan Tayland hükümeti yoğun işçi çalıştıran fabrika, pazar yeri gibi alanlarda salgının yayılma hızını azaltmak için çabalarını arttırdı.

Farklı inşaatlarda ya da fabrikalarda çalışıp da aynı lojmanda kalan işçilerin salgının yayılmasına neden olduğu tartışmaları karşısında hükümet çözüm arıyor.

Ancak geçtiğimiz hafta bir elektronik fabrikasında görülen salgın üzerine fabrika 14 gün karantina altına alınmış, boş bir binada tutulan ve beton zemin üzerine yayılan battaniyelerde yan yana yatmaya zorlanan işçilerin durumu tepki çekmişti.

Vakalar artarken başkent kısıtlamaları gevşetiyor

Artan vaka sayısına karşın Bangkok belediyesi uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının gevşetileceğini açıkladı.

Bu kapsamda başkentte parklar, masaj ve güzellik salonlarının maske takmak şartıyla açılacağı belirtildi. Bangkok'da pazartesi günü bin 300'ün üzerinde vaka tespit edildi. Bar ve eğlence yerlerinin ise hala kapalı kalacağı, restoranlarda alkol satış yasağının da devam edeceği belirtildi.

Genel olarak salgını kontrol altında tutmayı başaran Tayland'da özellikle yabancı turistlerin ülkeye giriş yasağı nedeniyle en önemli gelir kaynaklarından olan turizm sektörü olumsuz etkilendi.

Yaklaşık 69 milyonun ancak yüzde 3,3'ünün aşılandığı kampanya da hızlandırıldı. Bugüne kadar yalnızca 7 milyon doz aşı temin edebilen hükümet yıl sonuna kadar nüfusunun yüzde 70'inin aşılanmasına olanak sağlayacak miktarda aşı için anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Tayland varyantı İngiltere'de yakından takip ediliyor

Öte yandan ilk kez bu ülkede görüldüğü için Tayland varyantı olarak adlandırılan C.36.3 mutasyonunun İngiltere'de 109 vakada görüldüğü açıklandı. 33'ü Londra'da kalanı ise ülkenin kuzey doğusunda tespit edilen bu varyantın ilk defa Mısır'dan seyahat eden kişide görüldüğü bildiriliyor.

Bu varyantın daha bulaşıcı olup olmadığı ya da varolan aşıların bu varyanta karşı etki oranı henüz bilinmiyor, ancak durum İngiliz halk sağlığı ekipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak: Euronews