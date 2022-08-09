Tayvan: Çin'e ait 39 savaş uçağı ve 13 savaş gemisi Ada çevresinde

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiğini belirtti.

Açıklamada, ayrıca uçaklardan 21'inin Tayvan Boğazı'ndaki sınır hattının doğusunda uçtuğunun belirlendiği vurgulandı.

Tayvan Dışişleri Bakanı, Çin'in tatbikatlarını Ada'yı işgale hazırlık ve bölgede statükoyu değiştirme çabası olarak tanımladı.

Çin, 4 Ağustos'ta başlattığı ve 7 Ağustos'ta sona ermesi planlanan Tayvan çevresindeki askeri tatbikatların devam edeceğini duyurmuştu.