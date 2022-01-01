Tayvan'dan Çin'e mesaj

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen yeni yıl konuşmasında askeri çatışmanın çözüm olmadığını belirtti ve "Pekin yönetimine durumu yanlış değerlendirmemesini hatırlatarak askeri maceracılıkla uluslararası genişlemesini engellememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ve son iki yılda egemenlik iddiasını güçlendirmek için askeri ve diplomasi baskılarını artırdı.

Tsai'den bir gün önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yeni yıl konuşmasında 'anayurdun tamamen birleşmesi Tayvan boğazının her iki tarafındaki insanların paylaştığı bir ülke olduğunu' söylemişti.

Tahvan ise sık sık bağımsız bir ülke olduğunu belirterek özgürlüğünü ve demokrasisini müdafaa edeceklerini açıklıyor.

Facebook üzerinden canlı yayınlanan konuşmasında Tsai boğazın iki tarafındaki sorunları çözmek için askeriyenin bir seçenek olmadığını vurgulayarak "Askeri çatışmalar ekonomik istikrarı etkiler," ifadelerini kullandı. Tsai her iki tarafın bölgesel barış ve istikrarı koruma sorumluluğu ortak bir şekilde omuzlamaları gerektiğini belirtti.

Bölgedeki gerginliği azaltmak için "hem Taipei'nin hem de Pekin'in halkın geçim kaynaklarını koruma ve huzur bulmalarını sağlama amacıyla çok çalışmalı" diyen Tsai birlikte barışçıl çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Euronews