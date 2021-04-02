Tayvan'da tren raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 36 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Ulusal basının Tayvan Ulaştırma Bakanlığına dayandırdığı bilgilere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 36 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı belirlendi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.

AA