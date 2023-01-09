Tayvan'dan Çin'in tatbikatlarına kınama

Konuya ilişkin açıklamada, Tayvan Boğazı ile bölgedeki barış ve istikrarın hem Tayvan hem de Çin'in sorumluluğunda olduğuna dikkat çekildi.

Ada çevresinde yapılan son askeri tatbikatların kınandığı açıklamada, Tayvan'ın çatışmaları tırmandırmayacağı ve anlaşmazlıkları provoke etmeyeceği belirtilirken egemenlik ve güvenliğin savunulacağı vurgulandı.

Tayvan, Çin'e ait 28 savaş uçağının Tayvan hava savunma sahasına girdiğini duyurmuştu.