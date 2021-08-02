Tokyo Olimpiyatları'nda vaka artışı sürüyor
Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak başlayan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılanlar arasında vaka sayısı artıyor.
Uzak Doğu 02.08.2021, 08:27 02.08.2021, 08:28
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 276'ya yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs bulaşan 17 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu bulunmuyor.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 276'ya çıktı.
AA
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