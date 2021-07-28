Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı artıyor
Japonya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 169'a çıktığı bildirildi.
Uzak Doğu 28.07.2021, 07:38
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 169'a yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 14 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüse yakalanan 14 kişi arasında 4 resmi yetkili ile 9 sözleşmeli çalışan ve bir gönüllü bulunuyor.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 169'a çıktı.
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