Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 200'ü aştı
Japonya'da düzenlenen olimpiyat oyunlarına akredite olmuş kişilerden 220 kişinin koronavirüse yakalandığı bildirildi.
Uzak Doğu 30.07.2021, 07:44 30.07.2021, 07:54
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 220'ye yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 27 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüse yakalanan 27 kişi arasında 3 sporcu, turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan ve 4 resmi yetkili yer aldı.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 220'ye çıktı.
AA
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