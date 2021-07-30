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Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 200'ü aştı

Japonya'da düzenlenen olimpiyat oyunlarına akredite olmuş kişilerden 220 kişinin koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Uzak Doğu 30.07.2021, 07:44 30.07.2021, 07:54
Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 200'ü aştı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 220'ye yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 27 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüse yakalanan 27 kişi arasında 3 sporcu, turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan ve 4 resmi yetkili yer aldı.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 220'ye çıktı.

AA

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#Japonya #2020 Tokyo Olimpiyatları
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