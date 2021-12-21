Tokyo Olimpiyatlarının maliyeti 1,45 trilyon yen

Kyodo ajansının 2020 Olimpiyatları düzenleyici taraflarına dayandırdığı haberine göre uluslararası turnuvaların Japonya'ya maliyet beklentisi revize edildi.

Buna göre Tokyo Oyunlarının toplam maliyetinin, 191 milyar yen düşerek 1,45 trilyon yen (12,8 milyar dolar) olarak gerçekleşmesi bekleniyor

Maliyetin küçülmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri, seyircisiz müsabakalar, salgına karşı olağanüstü hal uygulaması ile tedariki planlanan iş gücü ihtiyacını düşmesinin etkili olduğu bildirildi.

Düzenleyici taraflar olarak Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Tokyo Metropol Valiliği ve Japonya hükümeti maliyeti üçe bölerek karşılıyor.

Maliyet, Aralık 2019 hesabına göre 1,35 trilyon yen; Aralık 2020 hesabına göre 1,64 trilyon yen olarak beklendiği açıklanmıştı.

Japonya'nın Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvurduğu 2013'te sunulan maliyet projeksiyonu ise 734 milyar yen olarak kayda geçmişti.

Oyunların, Kovid-19 nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 2021 yazında düzenlenmesi 294 milyar yen ekstra maliyet çıkardığı bildirilmişti.

33 dalda yarışılan 23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo Olimpiyatları ile 22 dalda düzenlenen 24 Ağustos-5 Eylül'deki Paralimpik Oyunları'nda, Japonya içi ve dışından 15 binden fazla sporcu yarıştı.