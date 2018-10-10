Üç büyük şehir göçmenlere kapatılacak

Avustralya tartışmalı bir karara imza attı. Avustralya hükümeti, nitelikli göçmen vizesi alarak ülkede yaşamak isteyenlere sınırlama getiriyor. Göçmenler, Sydney, Melbourne ve Brisbane şehirlerinde yaşayamayacak. Gerekçe ise nüfus yoğunluğuna bağlı altyapı problemleri.

Avustralya'da nitelikli göçmenlerin tamamı, Sydney ya da Melbourne'de yaşıyor. Yeni planla, göçmenlerin yaşayabileceği yeni kentler belirlenecek.

Uygulamanın nasıl hayata geçirileceği, yasal bir engele takılıp takılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Konunun Mayıs 2019'da yapılacak seçim öncesinde de gündemde olacağı tahmin ediliyor.

Eylül ayında yayımlayan bir ankete göre, Sydney sakinlerinin yüzde 63'ü göçmenlerin büyük şehirlerde yaşamasına sınırlama getirilmesini destekliyor.

Kaynak: Reuters