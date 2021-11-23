Uyku sorununa birebir: Uyku otobüsü

Hong Kong'da bir tur şirketi, uykusuzluk problemine çözüm üretmek için kolları sıvadı. Şirket, "yolculukta uyuma" deneyimini müşterilere sunmak için şehir içi seferler düzenliyor.

Şirket "uyku rotası" olarak, çoğunlukla sahil yollarından geçilen 85 kilometrelik bir güzergah belirledi.

Bazı yolcular, kulak tıkacıyla maskeyi daha iyi bir uyku çekmek için kullanırken bazı yolcular da manzaranın tadını çıkardı.

Yolculardan Ho Wai, "Bence herkes evde uyuyamamayı deneyimledi ama otobüs sallanıp titreştiği için otobüste çok rahat uyuyabilirler." diye konuştu. Wai, Hong Kong`daki katı koronavirüs kurallarına atıf yaparak, stresin arttığını ve çok sayıda Hong Konglu`nun iyi uyuyamadığını söyledi.

Koronavirüs tedbirleriyle hizmet veren otobüste uyumak için 12 ila 51 dolar arası bir ücret talep ediliyor.

Tur şirketinin sahibi Frankie Chow, yolcuları uyandırabilecek durakları azaltmak için mümkün olduğunca az trafik ışığı olan rotaları seçmeye çalıştığını söyledi.

Kaynak: TRT Haber