Vakaların 50 kat arttığı Japonya'da OHAL yeniden gündemde

Tokyo Metropol Valiliği, kentte günlük COVID-19 vakalarının 4 binin üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "(Vaka sayıları) Görülmemiş oranda yükseliyor, sadece metropol bölgede değil, birçok yerde." dedi.

Matsuno, başkent yerel yönetimince talep edilmesi halinde, Tokyo'da kısmi OHAL uygulamasına yönelik hazırlığı gündeme alacaklarını söyledi.

Vakaların artış trendini koruduğu Tokyo çevresindeki Saitama, Çiba ve Kanagawa bölgeleri de aynı uygulamaya tabi tutulacak.

Kyodo ajansına göre, ülke genelinde virüs vakaları, Ağustos 2021 sonrası ilk kez 25 bin seviyesini aştı.

1 Ocak 2022'de tespit edilen ülke geneli vaka sayısının 457 olduğu dikkate alındığında son 2 haftada günlük vaka sayısı 50 kat artış göstermişti.

Japonya'da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı 20 Ağustos 2021'de 25 bin 992 olarak kayda geçmişti.

Halihazırda kısmi OHAL, Yamaguçi, Hiroşima ve Okinawa'da uygulanıyor.