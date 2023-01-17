Vietnam Devlet Başkanı Phuc istifa etti

Partiden yapılan açıklamada, Phuc'un görevinden istifa edip emekli olmaya karar verdiği, partinin de yönetmelikleri ve kanunları göz önünden bulundurarak istifayı kabul ettiği belirtildi.

Phuc'un partinin ve devletin kilit liderlerinden olduğu, komite ve politbüroda önemli görevler üstlendiği ifade edilen açıklamada Phuc'un 2016-2021 yılları arasında başbakanlık görevini yürüttüğü, özellikle COVID-19'la mücadelede önemli başarılar elde ettiği vurgulandı.

Öte yandan, Phuc'un, devlet başkanı olarak, iki başbakan yardımcısı ve üç bakanının görevleriyle ilgili ağır sonuçlara yol açan yolsuzluklarından da sorumlu olduğu ve söz konusu kişilerin görevden alındığı, iki bakan ve diğer birkaç yetkilinin de yargılandığı kaydedildi.

2021'de yemin ederek göreve başlamıştı

Ülkede 2016-2021 döneminde başbakanlık görevini yürüten 69 yaşındaki Phuc, Ulusal Mecliste yapılan oylamada devlet başkanı seçilmiş, 5 Nisan 2021'de yemin ederek göreve başlamıştı.

Attığı adımlarla ülkesini ekonomik açıdan ileriye taşıdığı belirtilen Phuc'un başbakanlığı döneminde Vietnam, 141 ülkenin yer aldığı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi sıralamasında 77. sıradan 67'ye yükselmişti.