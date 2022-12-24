Yargı karar verdi: Eski Başbakan Abe'nin suikast zanlısına dava açılacak

Kyodo haber ajansının haberine göre karar, 42 yaşındaki zanlı Tetsuya Yamagami'nin psikiyatrik muayenesinin ardından alındı.

Yamagami'nin akıl sağlığına dair muayene için gözaltında tutulması 10 Ocak'ta sona ermesi ve savcıları 13 Ocak'a kadar iddianame hazırlaması bekleniyor.

Abe, bir seçim kampanyası sırasında 8 Temmuz'da silahlı saldırı ya uğrayarak hayatını kaybetmiş, eylül ayında düzenlenen devlet töreniyle sonsuzluğa uğurlanmıştı.

Savcılık, Abe'nin ölümüne yol açan silahlı saldırı sonrasında olay yerinde yakalanan zanlı Yamagami'nin akıl sağlığına ilişkin psikiyatrik muayeneden geçerek ceza ehliyeti olup olmadığının belirlenmesini kararlaştırmıştı.

Kyodo haber ajansının haberine göre karar, 42 yaşındaki zanlı Tetsuya Yamagami'nin psikiyatrik muayenesinin ardından alındı.

Yamagami'nin akıl sağlığına dair muayene için gözaltında tutulması 10 Ocak'ta sona ermesi ve savcıları 13 Ocak'a kadar iddianame hazırlaması bekleniyor.

Abe, bir seçim kampanyası sırasında 8 Temmuz'da silahlı saldırı ya uğrayarak hayatını kaybetmiş, eylül ayında düzenlenen devlet töreniyle sonsuzluğa uğurlanmıştı.

Savcılık, Abe'nin ölümüne yol açan silahlı saldırı sonrasında olay yerinde yakalanan zanlı Yamagami'nin akıl sağlığına ilişkin psikiyatrik muayeneden geçerek ceza ehliyeti olup olmadığının belirlenmesini kararlaştırmıştı.

Milliyetçi görüşleriyle öne çıkan Abe'ye devlet töreni düzenlenmesi halkın bir kısmında destek bulurken, lideri olduğu Liberal Demokratik Parti'nin Moon Tarikatı ile bağlarını ortaya çıkarması tepkiye yol açmıştı.

Kaynak: Euronews