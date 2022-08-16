Yeni Zelanda'da müzayedede alınan bavullardan insan kalıntıları çıktı

Auckland'de, terk edilen bir depodaki ürünleri açık artırma yoluyla alan aile, içerideki bavullarda insan kalıntılarına rastladı.

Olayın ardından polis, katili ya da katilleri bulma çalışmalarına başlarken adli müfettişler de bavullarda kaç kurbanın olduğunu tespit etmek için harekete geçti.

Komşulardan Shelton Honana, yaptığı açıklamada, söz konusu aile için üzüldüğünü, onların olayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Dedektifler de ailenin tek suçunun yanlış bir depo için teklif vermek olduğunu belirtti.