Arap astronot açıkladı: Uzayda oruç tutacak mı?

26 Şubat'ta Space X'in Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay Ajansı'na gidecek olan Dragon kapsülünün 6'ıncı mürettebatı bir basın toplantısında soruları yanıtladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzaya gönderdiği ikinci astronot olmaya hazırlanan Neyadi, altı ay sürecek görevin Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle oruç tutup tutmayacağının sorulması üzerine, "Ben seferi tanımı içindeyim" dedi ve bu nedenle orucun zorunlu olmadığını ve tutmayabileceğini belirtti.

Neyadi her şeyin görevi tehlikeye sokabileceğini ya da mürettebat üyelerini riske atabileceğine dikkat çekerek, "yeterli miktarda yemek yenmesine izin verildiğini" söyledi. Kendini iyi hissetmeyenlerin oruç tutma zorunluğunun olmadığını da sözlerine ekledi.

BAE'den ilk astronot Hazzaa al-Mansoori Eylül 2019'da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sekiz gün geçirmişti.

Dünyadaki siyasi gerilimler uzaya yansıyor mu?

Toplam dört personelden oluşan ekipte Neyadi'nin yanı sıra Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) iki astronotu Stephen Bowen ve Warren Hoburg ile, Rus kozmonot Andrey Fedyaev bulunuyor.

Gazetecilerin Ukrayna'daki savaş gibi yeryüzünde yaşanan siyasi gerilimlerin uzaya taşınıp taşınmadığına dair bir sorusuna yanıt veren NASA'nın deneyimli astronotu Bowen, "Uzaya çıktığınızda, sadece tek bir mürettebat, tek bir araç ve hepimizin aynı hedefi var." diye konuştu.

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzay işbirliğinin uzun bir geçmişi olduğuna dikkat çeken Rus kozmonot Fedyaev de soruya, "Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki insanların uzaydaki yaşamı, insanların Dünya'da nasıl yaşaması gerektiği konusunda gerçekten çok iyi bir örnek oluşturuyor." şeklinde yanıt verdi.

Ekip 26 Şubat'taki fırlatışı takiben, ekim ayından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışan 5. mürettebattan görevi beş gün içinde devralarak altı aylık görevine başlayacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda halen üç NASA astronotu, üç Rus kozmonotu ve bir Japon astronot bulunuyor.

İki kozmonot ve bir NASA astronotunun dünyaya dönüşü ekip üyelerini geri getirecek olan Soyuz M-22 kapsülünün çarpan küçük bir meteor nedeniyle hasar görmesi üzerine ertelendi.

Rusya, Rus kozmonot Dmitry Petelin ve Sergei Prokopyev ile NASA astronotu Frank Rubio'yu geri getirmek için 20 Şubat'ta boş bir kapsül göndermeyi planlıyor.

Kaynak: Euronews