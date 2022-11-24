Avrupa Uzay Ajansı 17 milyar avroluk bütçeyi kabul etti

Fransız basınındaki haberlere göre, başkent Paris'te 22 ülkenin katılımıyla dün başlayan ESA Bakanlar Konseyindeki müzakereler sonucu kabul edilen yeni bütçede, bir önceki 3 yıllık bütçeye göre yüzde 17'lik artış oldu.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bugün sona eren ESA Bakanlar Konseyinin gelecek 3 yıl için 17 milyar avroluk bütçeyi kabul ettiğini, bunun ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher tarafından talep edilen 18,5 milyarın altında olduğunu belirtti.

Öte yandan, ESA'nın yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı 2022 astronot eğitim sınıfına 8'i kadın 17 kişi seçildi.

Fransa'dan Sophie Adenot, İspanya'dan Pablo Alvarez Fernandez, Birleşik Krallık'tan Rosemary Coogan, Belçika'dan Raphael Liegeois, İsviçre'den Marco Sieber, ESA bünyesinde kariyer yapmak üzere yetiştirilecek 5 astronotu oluşturdu.

İngiliz paralimpik sporcu John McFall, ESA tarafından seçilen ilk engelli astronot oldu.

İtalya'dan Anthea Comellini ve Andrea Patassa, Almanya'dan Amelie Schoenenwald ve Nicola Winter, Birleşik Krallık'tan Meganne Christian, İspanya'dan Sara Garcia Alonso, Avusturya'dan Carmen Possnig, Fransa'dan Arnaud Prost, Çekya'dan Ales Svoboda, Polonya'dan Sławosz Uznanski ve İsveç'ten Marcus Wandt, gerektiği takdirde göreve çağırılacak 11 yedek astronot olarak seçildi.

ESA'nın eğitim sınıfına katılım için geçen seneden bu yana 22 bin 500'den fazla başvuru yapılmıştı.