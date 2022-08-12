Avrupa Uzay Ajansı SpaceX ile çalışacak

Konu hakkındaki nihai kararın ise Avrupa'nın gecikmiş Ariane 6 roketinin üretimindeki zaman çizelgesine bağlı olarak verileceği belirtildi.

ESA Genel Müdürü Josef Aschbacher Reuters'e verdiği demeçte, "Görüştüğümüz iki buçuk seçenek olduğunu söyleyebilirim. Biri SpaceX, bu açık. Bir diğeri muhtemelen Japonya ile çalışmak. Japonya yeni nesil roketinin ilk uçuşunu bekliyor. Başka bir seçenek de Hindistan olabilir. Ancak şu anda SpaceX'in bunlardan daha işlevsel bir konumda olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Elbette uygun olduklarından emin olmamız gerekiyor. Otobüse atlamak gibi bir şey değil" diyen Aschbacher, örneğin, uydu ve fırlatıcı arasındaki arayüzün uygun olması gerektiğini belirtti.

Aschbacher, "Bu teknik uyumlulukları araştırıyoruz, ancak henüz bir fiyat teklifi istemedik. Sadece bu teklifi alma konusunda karar vermek için bir seçenek olacağından emin olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Rusya'dan boşalan yeri SpaceX alıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin siyasi yansımaları uzay alanına da sıçradı. Giderek izole edilen Moskova'nın uzay sektörü müşterileri artık SpaceX'in Falcon 9'unu tercih ediyor.

SpaceX'in Starlink uydu internet girişimine rakip olan uydu internet şirketi OneWeb de, Mart ayında en az bir Falcon 9 ve bir adet de Hint roketi rezervasyonu yaptı.

Northrop Grumman, NASA kargosunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımak için üç Falcon 9 görevi rezervasyonu yaptı. Bu sırada Rus yapımı motorları bulunan ancak bu motorlar Moskova tarafından yaptırımlara yanıt olarak geri çekilen Antares roketinin yeni bir versiyonunu tasarlamaya devam ediyor.

Kaynak: Euronews