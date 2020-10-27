Ay'da su bulundu

SOFIAtelescope'un bu keşfi, suyun soğuk, karanlık bölgelerle sınırlı kalmak yerine tüm yüzeye yayılmış olabileceğini gösteriyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) günler öncesinden ipuçlarını verdiği keşfi duyurdu ve tek doğal uydumuz olan Ay'da su bulunduğuna dair nihai kanıtlara ulaşıldığını açıkladı.

'Su moleküllerinin tespit edildiği' açıklaması, NASA'nın Ay'da üs kurma umutlarını da güçlendirecek.

Amaç, Ay'ın doğal kaynaklarından faydalanıp bu üssün devamlılığını sağlayabilmek.

Bulgular, Nature Astronomy adlı dergide yayımlandı.

Daha önce Ay'ın gölgede kalan kraterlerindeki keşfedilen suyun aksine, bilim insanları Ay'ın Güneş gören yüzünde su molekülleri tespit etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 16:40