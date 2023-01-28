Bilim insanları 'sürü halindeki' göktaşlarına karşı uyardı: Saptırmak imkansız

Yeni araştırmada elde edilen bulgular, NASA'nın geliştirmekte olduğu gezegen savunma stratejilerini yeniden düşünmek gerektiği anlamına geliyor olabilir.

NASA'nın geçen yıl DART adlı uzay aracını gezegen savunma denemeleri kapsamında asteroit Didymos'la çarpışmak üzere fırlatmıştı. Uzay aracı bu çarpışma sayesinde asteroidin yörüngesini değiştirmeyi başarmıştı.

Didymos, Dünya için herhangi bir tehlike teşkil etmiyordu. Ancak NASA, gelecekte tehlike arz eden asteroitler için de benzer çarpışma görevleri öngörüyor. Didymos çarpışması bu görevlerin bir ön gösterimi oldu.

"Sürü halindeki" göktaşlarına karşı kullanılamayacak

Öte yandan Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden Fred Jourdan'ın liderliğindeki bir araştırma ekibi, bu stratejinin tek bir gövdeden değil, dev parçacıkların bir araya gelmesiyle oluşan "sürü halindeki" göktaşlarına karşı kullanılamayacağı sonucuna vardı.

Ekip yeni araştırmada, Japon Uzay Ajansı'nın Hayabusa 1 aracı tarafından toplanan asteroit parçalarını inceledi.

2005'te fırlatılan Hayabusa 1, 1600 metrelik alanı kaplayan bir "moloz yığını" olan Itokawa adlı asteroidi ziyaret etmiş ve buradan örnekler toplamıştı.

Gezegen bilimleri profesörü Jourdan, "Monolitik asteroitlerin aksine, Itokawa tek bir kaya parçası değil. Bir moloz yığını ailesine ait. Yani tamamen gevşek kayalardan oluşuyor ve neredeyse yarısı boş alan" dedi.

"Dağılmadan kalabilmesi de bilim insanlarını şaşırtıyor"

En az 4,2 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen Itokawa'nın bu kadar uzun süre boyunda dağılmadan kalabilmesi de bilim insanlarını şaşırtıyor.

"Bu, Itokawa büyüklüğünde bir asteroit için şaşırtıcı derecede uzun bir süre" diyen Jourdan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kısacası, Itokawa'nın dev bir uzay yastığı gibi göründüğünü ve yok edilmesinin çok zor olduğunu tespit ettik."

Hakemli bilimsel dergi PNAS'ta yayımlanan araştırmanın ortak yazarı Nick Timms, Itokawa benzeri göktaşlarının düşünüldüğündan daha fazla olduğunu belirtti. Timms, "Bu da şu anlama geliyor: Dev bir asteroit Dünya'ya doğru hızla geliyorsa, bir moloz yığını olma ihtimali daha yüksek" dedi.