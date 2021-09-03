Çin'den Mars için mini helikopter

Çin, gelecekteki Mars gezegeni misyonlarındaki gözetleme çalışmaları için prototip minyatür helikopter geliştirdi.

Çin Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi'nin internet sitesinde fotoğrafı yayınlanan minyatür helikopterin , ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a gönderdiği Perseverance keşif aracında bulunan "Ingenuity" adlı mini helikoptere benzerliği dikkat çekti.

Ajans, helikopterin Çin'in Mars'ta bundan sonraki keşifleri için kullanılabilecek araç olabileceğini belirtti ancak detay vermedi.

Ingenuity gibi, Çin'in yaptığı prototip de iki rotor kanadı, bir sensör ve kamera tabanı ile dört ince ayağa sahip.

Ancak paylaşılan fotoğraftan anlaşıldığı kadarıyla Ingenuity'de olduğu gibi üstünde bir güneş paneli bulunmuyor.

Mayıs ayında Çin'in Zhurong adlı gezgini Mars'a iniş yapmıştı.

Şubat ayında ise ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurmuştu.

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından görev bölgesine ulaşmıştı.

Ingenuity, nisan ayından bu yana toplamda 2 km'den fazla bir mesafeyi kapsayan ve toplamda yaklaşık 20 dakikalık uçuş süresi olan 10'dan fazla keşif gezisi gerçekleştirdi.

Reuters'a göre Çin, Mars'a ilk mürettebatlı misyonunu 2033'te planlıyor.

Kaynak: Euronews