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Çin iki test uydusunu fırlattı

Çin, Şiyan-12 01 ve 02 adı verilen teknoloji test uydularını fırlattı.

Uzay 24.12.2021, 01:36
Çin iki test uydusunu fırlattı

Xinhua ajansının haberine göre uydular, Long March (Uzun Yürüyüş) 7A roketiyle ülkenin güneyindeki Haynan Adası'ndaki Vınçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.

Şiyan-12 uyduları, Çin'in uydu teknolojisi testleri için yörüngede kurduğu takım uydu ağına katılacak. Uydu ağına en son, 25 Kasım'da fırlatılan Şiyan-11 uydusu katılmıştı.

Kaynak: AA
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#Çin #test uydusu
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