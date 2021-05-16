Çin'in uzay aracı Mars'a iniş yaptı
Çin Ulusal Uzay Yönetimi, Zhurong uzay aracının Mars'a iniş yaptığını bildirdi.
Uzay 16.05.2021, 01:40
Zhurong'un, daha önce belirlenen Mars'ın güneyindeki bir lav tabakasına iniş yaptığı açıklandı.
ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a gezgin yollayan üçüncü ülke oldu.
Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.
Kaynak: AA
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