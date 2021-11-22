Çin, inanılmazı başardı

Dünyanın büyük güçleri ABD, Rusya ve Çin arasında devam eden ve bir süredir gün yüzüne çıkan hipersonik füze yarışında yeni bir iddia konuşuluyor. Buna göre Çin, ateşlediği sesten beş kat daha hızlı giden hipersonik füzeden uçuş sırasında başka bir hipersonik füze fırlattı.

İngiliz Financial Times gazetesi geçen ay Çin'in nükleer başlık taşıyabilen bir hipersonik füze denemesinde bulunduğunu öne süren bir haber yayınladı.

Gazetenin beş farklı kaynağa dayandırarak ortaya attığı iddiayı Pekin yalanlayarak, hipersonik füze değil, uzay aracı denemesi yaptıklarını savundu.

Ancak aynı gazete bu kez Çin'in hipersonik füze denemesinde çok ileri bir noktada olduğunu öne süren yeni bir haber yayımladı.

Buna göre Çin 27 Temmuz'da bilim adamlarında şaşkınlık yaratan bir füze denemesi yaptı. Pekin yaptığı denemede, ateşlediği hipersonik füzenin üstünde bulunan ikinci bir füzeyi uçuş sırasında fırlatarak bir ilki gerçekleştirdi.

Askeri uzmanlar belli bir hedefi olmayan sesten en az 5 kat hızlı füzenin Güney Çin Denizi'ne düştüğünü belirtiyor.

Pentegon'dan uzmanlar, Çin'in fiziğin sınırlarını zorlayan bu başarıya nasıl ulaştığından emin olmadıklarını söylemişti.

Gazetenin ortaya attığı iddiaya bazı Pentagon uzmanları tedbirli yaklaştı. Bir kısmı denemenin havadan havaya füze olduğunu öne sürerken, bir kısmı da hipersonik füze sistemlerini savunmak için yeni bir sistem çalışması olduğunu kaydetti.

Kaynak: Euronews