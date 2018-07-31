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Çin "İpek yolu" için uzaya gözlem uydusu fırlattı

İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen "Kuşak ve Yol" girişimi kapsamında da hizmet verecek olan Gaofin-11 yer gözlem uydusu Çin tarafından fırlatıldı

Çin "İpek yolu" için uzaya gözlem uydusu fırlattı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Çin, yer gözlem uydusu Gaofın-11’i uzaya fırlattı.

Çin televizyonu CCTV'nin haberine göre Gaofın-11, ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March -4B (Uzun Yürüyüş) roketi ile yörüngesine gönderildi.

Gaofın-11 yer gözlem, şehir planlama, karayolu şebekesi tasarımı, tarımsal alanlarda kullanılacak.

Uydu ayrıca İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen "Kuşak ve Yol" girişimi kapsamında da hizmet verecek. 

Gaofın uydu projesi 2010 yılında başlatılmıştı. 

Çin önceki gün Beidou-3 (Kuzey Yıldızı) serisine ait ikiz navigasyon uydularını uzaya fırlatmıştı.

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