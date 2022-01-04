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Çin, Mars'tan yeni fotoğraflarını paylaştı

Çin’in Mars keşif aracı "Tianwen-1" Kızıl Gezegen'den yeni fotoğraflar paylaştı.

Uzay 04.01.2022, 08:29
Çin, Mars'tan yeni fotoğraflarını paylaştı

Yılbaşı dolayısıyla paylaşılan yeni görüntüler, Tianwen-1'e yerleştirilen küçük bir kamera tarafından kaydedildi.

Fotoğraflarda Mars'ın kuzey buz örtüsü görüldü.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) uzay aracının Dünya'ya yaklaşık 350 milyon kilometre mesafede olduğunu bildirdi.

CNSA ayrıca, Mars yüzeyinde çekilen daha tanıdık bir fotoğrafı da yayımladı.

Tianwen-1, Şubat 2021'den beri Mars'ın yörüngesinde görev yapıyor.

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#Çin #mars
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