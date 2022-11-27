Çin uzaktan algılama özellikli uydularını fırlattı
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya fırlattı.
Uzay 27.11.2022, 18:39
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.
Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.
Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 451'inci başarılı taşıma görevi oldu.
Yaogan-36 uydularının ilk grubu 26 Eylül'de, ikinci grubu ise 14 Ekim'de fırlatılmıştı.
Kaynak: AA
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