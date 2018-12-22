Çin uzaya iletişim uydusu gönderdi

Çin, Hongyün Projesi'nin ilk deneysel iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin havacılık şirketi China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) tarafından geliştirilmesine 2016'da başlanan Hongyün Projesi'nin ilk uydusu, Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden önceden belirlenen yörüngesine fırlatıldı.

Long March 11 roketiyle fırlatılan uydu dünyadan 160 ila 2 bin kilometre uzaklık olarak tarif edilen alçak yörüngesine sabah saatlerinde ulaştı.

Hongyün Projesi kapsamında ilk uyduda yapılacak geniş bant internet ve iletişim testlerinin tamamlanmasının ardından 2020'ye kadar aynı uydudan 4 tane daha fırlatılacak. Toplam 156 uydudan oluşacak Hongyün Projesi uydularının 2022'de faaliyete başlaması hedefleniyor.

Geniş bant iletişimi için hizmet verecek her uydunun saniyede 500 megabayt veri transferi yapabilmesi hedefleniyor.

Uydu ile alçak yörüngeden yüksek yörüngedeki uydulara veri transferi gecikmesinin de önüne geçmesi amaçlanıyor.

Proje tamamlandığında kutuplar dahil dünya genelinde iletişim ve internet alanında hizmet verilmesi hedefleniyor.

Ayrıca CASIC'ten yapılan açıklamada, başarılı fırlatmanın Çin'in alçak yörüngede haritalama konusunda kayda değer ilerlemesini gösterdiği belirtildi.

Çang'ı-4 insansız keşif aracını 7 Aralık'ta Ay'ın karanlık tarafına gönderen Çin, Çang'ı-5'i de gelecek yıl Ay'a göndermeyi planlıyor.

Mars'a ilk keşif aracını 2020'de gönderecek Çin, 2029'da da Jüpiter'e keşif misyonu yollamayı hedefliyor.

Kaynak:AA