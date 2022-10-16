Çin, Yaogan-36 uydularını fırlattı
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya fırlattı.
Uzay 16.10.2022, 20:42
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 444'üncü görev oldu.
Yaogan-36 uydularının ilk grubu 26 Eylül'de fırlatılmıştı.
Kaynak: AA
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