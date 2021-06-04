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Çin, yeni nesil uydusunu fırlattı

Çin, Fıngyun 4B" adı verilen meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı.

Uzay 04.06.2021, 00:47
Çin, yeni nesil uydusunu fırlattı

Xinhua ajansının haberine göre, "Fıngyun 4B" adı verilen uydu, Long March-3B roketi ile Çin’in Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı.

Fırlatılışın ardından uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Yeni nesil uydu; hava tahmini, analizi, çevre ve afet izleme çalışmalarında kullanılacak.

Uydunun faaliyetleri Çin Meteoroloji İdaresi tarafından yürütülecek.

Fıngyun 4B, Aralık 2016'da fırlatılan Fıngyun 4A uydusu ile meteorolojik gözlem ağı oluşturacak.

Kaynak: AA
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#Çin #meteoroloji uydusu
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