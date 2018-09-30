'Dev bir göktaşı dünyaya yaklaşıyor'

Daily Express'te yer alan habere göre, ABD uzay ajansı NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir asteroidin dünyaya yaklaştığını bildirdi.

Asteroidin tam boyutu bilinmemekle beraber NASA'ya göre, uzunluğu 70 ila 160 metre arasında olduğu tahmin ediliyor.

Asteroidin yüksekliğinin ünlü Big Ben veya Londra'daki Ferris Wheel'in yüksekliğini aşabileceği kaydedildi.

Dünya ile arasındaki en kısa mesafe 3 Ekim'de

Hareket ettiği hız saatte yaklaşık 36.700 mil (saatte yaklaşık 60.000 kilometre) olan SP1'in, dünya ile arasındaki en kısa mesafe 3 Ekim'de gerçekleşecek.

Asteroid dünyaya 0.03926 astronomik mesafeden yani Dünya'dan Ay'a olan mesafenin 15 katından daha fazla olan 5.39 milyon kilometrelik mesafeden geçecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 02:40