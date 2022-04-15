En büyük kuyruklu yıldızı keşfedildi

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu devasa bir kuyruklu yıldız keşfetti.

Bilim insanları bunun şimdiye kadar keşfedilen en büyük kuyruklu yıldız olduğunu ve çekirdeğinin ortalama bir kuyruklu yıldız kütlesinden 50 kat daha büyük olduğunu düşünüyor.

Kuyruklu yıldızın çekirdeği, kuyruklu yıldızın katı olan merkezi kısmı.

500 trilyon ton ağırlığında olduğu düşünülen bu çekirdeğin yaklaşık 128 km uzunluğunda olduğu belirtildi.

Bu gök cisminin keşfi çok önemli çünkü güneş sistemimizin uzak eteklerinde ne kadar büyük kuyruklu yıldızların yörüngede döndüğüne dair ipuçları taşıyor.

Bu kuyruklu yıldız şu anda Dünya'dan çok uzakta ve saatte yaklaşık 35 bin km hızla yakınlaşıyor.

Bilim adamları, kuyruklu yıldızın güneş sistemimizin en uzak noktası olan Oort Bulutu adı verilen bir yerden seyahat ettiğini düşünüyor.

Kuyruklu yıldızların çoğunun buradan geldiğine inanılıyor.

Kuyruklu yıldız nedir?

Kuyruklu yıldızlar, Güneş'in etrafında dönen toz ve buzdan yapılmış büyük nesneler. Dev bir kirli kartopu gibiler. Bir kuyruklu yıldız Güneş'e doğru hareket ettiğinde yıldızın ısısı nedeniyle buzu ve tozu erimeye başlıyor.

Bir süre sonra katı halden gaz haline dönüşüyor ve kütlesinin bir kısmını kaybediyor. Bu da ortaya meşhur 'kuyruk' kısmını çıkarıyor.

Dünya'dan çok uzaktayken bile gökyüzünde bir kuyruklu yıldızı çıplak gözle görebilirsiniz.

Kaynak: Euronews