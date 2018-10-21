En küçük gezegene gidecek uzay aracı yola çıktı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Güneş sisteminin en küçük gezegeni olan Merkür'de araştırmalar yapacak "BepiColombo" misyonu kapsamında geliştirilen uzay aracının, Ariane 5 roketiyle Fransız Guyanası'ndan yörüngeye fırlatıldığını duyurdu.

ESA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortaklığında geliştirilen uzay aracının başarılı şekilde fırlatıldığı belirtilen açıklamada, Almanya'da bulunan izleme istasyonunun uzay aracından sinyal almaya başladığı belirtildi.

1,6 MİLYAR EURO BÜTÇELİ

Yaklaşık 1,6 milyar euro bütçeli BepiColombo misyonu, hem Merkür gezegeni hakkında detaylı bilgiler edinmeyi hem de güneş sistemi hakkında dünyadan yapılan gözlemlerle elde edilemeyen verileri sağlamayı amaçlıyor.

MERKÜR'E 7 YILDA ULAŞACAK

Misyonun, Merkür gezegenine 7 yıl sonra varması planlanıyor.

AVRUPA VE JAPONYA'NIN İKİ BİLİMSEL UYDUSUNU TAŞIYOR

Toplam 9 milyar kilometre yolculuk gerçekleştirecek BepiColombo misyonu kapsamında geliştirilen uzay aracı Avrupa ve Japonya'nın iki bilimsel uydusunu taşıyor.

Uzay aracının 2025'te Merkür'e ulaşmasının ardından iki uydunun birbirinden ayrılması öngörülüyor. Japon uydusunun gezegenin manyetik alanı ve bu alanın güneş rüzgarlarıyla etkileşimini incelemesi, Avrupa uydusunun ise Merkür'ü yüksek düzeyli biçimde haritalaması ve yüzey yapısı hakkında detaylı veriler toplaması planlanıyor.

Güneşe en yakın gezegen Merkür'ün çapı 4 bin 880 kilometreyi buluyor. Öte yandan güneşe yakınlığı nedeniyle Merkür'e uzay aracı göndermenin çok zor olduğunu belirten uzay bilimciler, BepiColombo misyonunun en zor projelerden biri olduğuna dikkati çekiyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2018, 01:12