En uzun uzay görevi sona erdi

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi, 183 günlük görevinin ardından Dünya'ya döndü.

Devlet televizyonu, ülkenin bugüne kadarki en uzun mürettebatlı uzay görevini tamamladığını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'dan oluşan ekibi taşıyan Şıncou-13 kapsülü, sabah saatlerinde Gobi Çölü'ndeki Donfıng sahasına indi.

Dönüş güzergahını kısaltan düzenlemeler sayesinde önceki seferde 24 saat süren yolculuğun 9 saatte tamamlandığı bildirildi.

Uzayda 180 gün geçiren taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Şıncou-13 uzay mekiği 15 Ekim 2021'de fırlatılmış, ekip 17 Ekim'de göreve başlamıştı.

Uzay istasyonuna yollanan ikinci ekip olan taykonot grubu, 6 ay boyunca istasyonun kurulumuna yönelik çalışmalar yürütmüş, bunun için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti.

2030 yılına kadar uzay gücü olmayı hedefleyen Çin, Mars'ı keşfetmek için sondalarını başarıyla başlattı. Ayrıca Ay'ın uzak tarafına uzay aracı indiren ilk ülke oldu.

Kaynak: Euronews