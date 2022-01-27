Falcon 9 füzesinin parçaları Ay'a çakılacak

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait bir füzenin ikinci katının Ay'ın görünmeyen yüzüne çakılacağı tespit edildi.

Astronomların yaptıkları hesaplara göre 2015 yılında fırlatılan Falcon 9 füzesinin Uzay'a terk edilen ikinci katının 4 Mart'ta Ay'a çarpacağı kesinleşti.

7 yıl önce Falcon 9, iklim gözlem uydusu Deep Space Climate Observatory'nin (DSCOVR) yörüngeye oturtulması için fırlatılmıştı. Bu tarihten beri roketin ikinci katı uzay boşluğunda "kaotik" bir yörüngede yol alıyordu. Füze parçasının yeni yörüngesinin farkına varan astronom Bill Gray, bu durumun nedeninin uzay cisminin "öngörülemez bir yörünge" takip etmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Geçen Ocak başında Ay'ın oldukça yakınından geçmesinden dolayı 'uzay çöpünün' yörüngesinin değiştiği bir hafta sonra fark edilmiş ve Mart ayında saatte 9 bin kilometre hızla Ay'ın yüzeyine çarpacağı hesaplanmıştı.

"1960, 70 ve 80'li yıllarda Uzay'a gönderilen roketlerden geriye en az 50 parça kaldığını" söyleyen Astronom Jonathan McDowell, yapılan gözlemlerde bu parçalardan bazılarının bulunamadığını, bunun da parçaların Ay'a bilim insanları fark etmeden çarptığının bir işareti olabileceğini belirtti.

Mart ayında yaşanacak çarpışmada 4 tonluk füze parçasının yaratacağı patlama Dünya'dan gözlemlenemeyecek. Fakat patlama sonrasında oluşacak krateri bilim insanlarının incelemesi mümkün olacak.

SpaceX'e ait birçok füzenin Ay'a gönderilmemesinden dolayı birçok ikinci katı atmosfere geri dönüp yanarak yok oluyordu. Okyanus'a düşen birinci katlar ise bulunup tekrar kullanılıyordu.

Konu hakkında açıklamada bulunmayan SpaceX, NASA'nın 2025'te Ay'a Amerikalıları göndermesi konusunda bir projede çalışıyor.

Kaynak: Euronews