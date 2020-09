Geri sayım başladı. Uzayda hayat 10 yıl uzakta 

KPMG, insanlığın 2030’lu yıllarda uzaydaki varlığıyla ilgili öngörüleri araştırdı. Uzay ajansları başkanları, avukatlar, cerrahlar, yatırımcılar, girişimciler, akademisyenler ve politikacılar gibi sektörünü temsil eden 30 uzmanla görüşen KPMG, beklentilere dair heyecanlı ve zorlu bir gelecek vizyonu çizdi. Buna göre önümüzdeki 10 yıl içinde küresel uzay endüstrisi 600 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Uzay sektöründe 2021-2030 yılları arasında yüzde 55’lik büyüme öngörülüyor.

Birçok hükümetin iddialı uzay stratejileri başlattığı ve özel sektör oyuncularının heyecan veren atılımlar yaptığı belirtilen KPMG araştırmasında, “Uzayı bir sektör olarak değerlendirip geleceği düşünerek bütün endüstrilere meydan okumak mümkün. Hükümetler ve büyük şirketler liderliğindeki fikirler, bu vizyonla bir teoriden daha fazlası olabilir. Uzayı gelecek 10 yıldaki potansiyele bakarak ticari faaliyet ve yatırım alanı olarak görmek gerek. Keşiflere paralel olarak iyi finanse edilen küresel programlarla dünyadaki yaşamlarımıza fayda sağlayabilir, 2030’a kadar ilham veren fikirlerin önünü açabiliriz” ifadesine yer verildi.

Araştırmadan çıkan uzaylı yıllarla ilgili öngörüler şöyle;

• İnsanlar uzayda yaşayacak, çalışacak, uzaya tatile gidecek. Uzay seyahatleri çok uluslu ve ortak çalışmaya dayalı girişimlerden oluşacak. Uzaya yolculuk pahalı olacak ama hızla gelişen sanal gerçeklik teknolojisi insanların bu deneyimi yaşamasını sağlayacak. 2030’a kadar birçok insan bu deneyimi hayatında en az bir kez yaşayacak.

• Astronot tanıdıklar çoğalacak.

Tıpta devrim gibi tedaviler

• Sıfır yer çekimi, yeni tıbbi araştırmalar yapmamızı sağlayacak. Daha önce mümkün görünmeyen pek çok tedavinin gerçekleştiğini göreceğiz.

• İnsan genomu, uzayın derinliklerini keşfedebilmek için değişecek.

• 2030’a kadar su bulmak için ‘ay madenciliği’ yapacağız.

• Uzayda yaşam olduğuna dair kanıtları keşfedeceğiz.

• Uzayda tarım sıradan bir iş olacak. Yeni teknolojilerle suyu bileşenlerine ayırıp aydaki tarımı destekleyebileceğiz.

• Teleskop teknolojileri sayesinde Big Bang’den sonra oluşan ilk galaksileri gözleyebileceğiz. Zamanda dört milyar yıl geriye bakabileceğiz.

Start-up’lar geleceğin uzay şirketleri

• İş dünyasındaki her şirket aynı zamanda bir uzay işletmesi olacak. Çalıştıkları sektörler ve müşteriler uzayla ilgili olsun ya da olmasın her şirket özel uzay ekipleri ve kaynaklarıyla uzaya yatırım yapacak.

• 2030’un öncü uzay işletmeleri bugünün start-up’larından çıkacak.

• Devletler, uzaydaki sivil işletmelerin müşterisi olacak. Uzayda özel sektör-kamu iş birliklerini daha çok göreceğiz.

• Dünyadaki temel endüstriler uzayda da varlık gösterecek.

• Uzayda imalat gerçek olacak. Şirketler her sektörde uzayda yenilikler deneyecekler. Piyasaya yeni ürün ve hizmetler sunacaklar.

Uzay verisi dünyaya dönecek

• Uzay verileri tamamen metalaşacak.

• Uzay verisi için düzenleyici kurum oluşturulacak.

• Veri sahipliği olmayacak, veriler paylaşılacak.

• Kişisel veri güvenliğinin korunması zorlaşacak.

• Devletler nüfus sayımını uzaydan yapacak.

Uzayın sürdürülebilirliği

• Uzay ekolojisini milenyum jenerasyonu yönetecek.

• Üniversitelerde ‘Uzay Ekolojisi’ master programları olacak.

• Uzayın kendi yasal yargı sistemi olacak.





Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020, 14:00